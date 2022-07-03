عاجل- السيسى: المصريون العمود الرئيسى فى استقرار الدولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد، أن من خرجوا فى مظاهرات 30 يونيو هم المواطنون، متابعا: "المصريون لديهم حس قادر على فرز الواقع، وتطور الأمم بياخد وقت طويل للتحول من جهود إلى نمو وتطور".
وأوضح أن هناك عدد ضخم من الجامعات الأهلية سيتم افتتاحها فى سبتمبر المقبل للمساهمة فى تعليم جيد يساعد فى تخريج شباب لسوق عمل حقيقى، مضيفا: "تطور الإنسان مستمر وإلا لكانت الدول المتقدمة تجمدت، وإحنا فى حراك مستمر".
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