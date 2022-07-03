عاجل- السيسى: هناك توافق عربى على حماية المصالح المشتركة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن هناك قضايا مشتركة للمنطقة مثل القضية الفلسطينية والأمن القومى العربى، وهناك توافق على أن يكون هناك صوت واحد مع خصوصية كل دولة وظروفها.





وأضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد، أن هناك توافق عربى على حماية المصالح المشتركة مع مراعاة خصوصية كل دولة. وعن الاستثمارات مع الدول العربية قال، "إحنا بنطرح عليهم طريقتنا فى الاستثمار والموضوعات اللى يمكن يستثمروا فيها، وبالتالى بيرسلوا لجانهم عشان يشوفوا الاستثمارات"، مضيفا أنه خلال الفترة الأخيرة تم عمل مشروعات ضخمة، متابعا: "لو حد من الأشقاء مستعد إحنا معندناش مشكلة".

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