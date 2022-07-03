عاجل- الصحة : رصدنا ارتفاعا فى إصابات كورونا الأسبوع الماضى

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جدة - نرمين السيد - وأوضح متحدث الصحة من خلال تصريحاته المنشورة على الصفحة الرسمية باسم وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن أسباب زيادة الإصابات ترجع إلى ظهور بعض المتحورات الفرعية للأوميكرون أسرع انتشارًا لكنها لا تؤدى إلى إصابات شديدة.
وذكر المتحدث أن تراخى المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وخصوصًا أثناء التجمعات وفى الأماكن المغلقة وقليلة التهوية، وطالبت الوزارة المواطنين التطعيم لمن لم يتلقى اللقاح، وشددت على ضرورة الحصول على جرعة معززة لأصحاب الأمراض المزمنة أو نقص المناعة أو كبار السن ومضى عليهم 3 أشهر منذ آخر لقاح أو إصابة بكورونا.
كما طالبت الوزارة الحصول على جرعة معززة لكل من مضى عليه أكثر من 6 أشهر منذ آخر لقاح أو إصابة.
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