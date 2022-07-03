عاجل- السيسى: نريد تغيير حياة 60 مليون مصرى إلى حياة أفضل

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد، أن الدولة تعمل على رفع كفاءة مساكن المناطق الشعبية، وحياة كريمة برنامج ضخم جدا.
واستطرد: "البرنامج لا يكافئ قدرتنا خالص، والله العظيم اللى بيتعمل فى مصر من عند ربنا، ده حلم".
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