عاجل- السيسى: نعمل على تقديم مصر بما يليق بها فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة تعمل على خطة من أجل تقديم مصر بما يليق بها فى قمة المناخ المقبلة، من خلال وسائل النقل الصديقة للبيئة وتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء وذكية.





وأضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد، أن الخطة تتضمن إطلاق مشروعات عن الهيدروجين الأخضر، وهو شكل من أشكال الإعداد للمؤتمر. وأوضح أن بناء الشخصية ليس بقراءة كتاب ولكن بالممارسة والسلوك، متابعا: "إحنا موجودين على قطاع ضيق فى مصر زحمة قوى، وده تسبب فى تشكيل ممارسات غير مريحة، لكن المصريين بيتغيروا".

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