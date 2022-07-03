عاجل- السيسى: الدولة تحاول توفير السلع فى ظل أزمة عالمية طاحنة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية عالمية طاحنة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين فى ظل هذه الأزمة دون تحريك أسعارها بشكل كبير.





وأضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد: "لا يجب شخصنة الموضوع لأننا نبنى دولة".

وأشار إلى أن أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية طاحنة لجميع دول العالم ومن بينها مصر، والدولة تحاول توفير السلع الأساسية دون تحريك أسعارها بشكل كبير، متابعا: "إعطاء سلع تموينية أكثر، تصور مؤقت لا يبنى دولة".

من جهة أخرى، أكد الرئيس السيسى، أنه يتم الآن إعادة تنظيم الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه عندما يتم إزالة أى مساكن يتم تعويض أصحابها ماديا أو من خلال الحصول على شقة بديلة.