وأضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد: "لا يجب شخصنة الموضوع لأننا نبنى دولة".
وأشار إلى أن أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية طاحنة لجميع دول العالم ومن بينها مصر، والدولة تحاول توفير السلع الأساسية دون تحريك أسعارها بشكل كبير، متابعا: "إعطاء سلع تموينية أكثر، تصور مؤقت لا يبنى دولة".
من جهة أخرى، أكد الرئيس السيسى، أنه يتم الآن إعادة تنظيم الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه عندما يتم إزالة أى مساكن يتم تعويض أصحابها ماديا أو من خلال الحصول على شقة بديلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى: الدولة تحاول توفير السلع فى ظل أزمة عالمية طاحنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.