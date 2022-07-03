التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يواصل مبادراته الاجتماعية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفذت جمعية الأورمان أحد أعضاء التحالف الوطنى، مجموعة كبيرة من التدخلات التنموية والاجتماعية والصحية، احتفالا بذكرى 30 يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك وضمن وصل الخير 2، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ويتناول الفيديوجراف التالى جهود الجمعية:-

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، ويضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، وتعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

يضم التحالف الوطنى كل من "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين".