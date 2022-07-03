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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708830/عميل-اورنج-يشكو-بقالى-شهر-انتظار-مشكلتى-تتحل -بلا-جدوى

انتقد عميل اورنج الخدمات المتقدمة من الشركة، بالإضافة إلى سوء خدمة عملاء أورنج في التعامل مع المشكلة والاستجابة لحلها، ويستعرض دوت الخليج كافة التفاصيل شكوى عميل اورنج.

orange اورنج

علق عميل اورنج عبر صفحة الشركة الرسمية على موقع "فيسبوك:"، قائلاً: "لا مدير ولا مدير خدمة عملاء في اورنج عارف يحل المشكلة كل ما اكلم احد يقول لي شوف لك انت أي أحد في المصرية عشان تحل المشكلة".

وأضاف: "بعد انتظار شهر اتصالات تليفونات شكاوي ما فيش أي أحد وفي الآخر بيقولوا لي ما فيش تعاون من المصرية للاتصالات مش هنقدر نعمل لك حاجة".

ويذكر أن عميل اورنج لديه مشكلة مع الإنترنت اورنج وهو يمتلك خط أرضي المصرية للاتصالات.

رقم خدمة عملاء اورنج

- التحدث مع خدمة العملاء من أي خط أورنج على رقم 110.

- التواصل من أي خط أرضي أو محمول شبكة آخري عبر على الرقم خط ساخن اورنج : 16110.