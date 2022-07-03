مصطفى عباس يتعرض لوعكة صحية مفاجأة

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - تعرض الفنان المصري مصطفى عباس لأزمة صحية مفاجأة، دخل على أثرها المستشفى، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل الوقعة.

دوت الخليج

نشر مصطفى عباس على حسابه الرسمي بـ فيس بوك صوره له من داخل المستشفى طالبًا الدعاء من جمهوره، وكتب: أدعو لي أنا تعبان.

اخر أعمال مصطفى عباس

يعد آخر أعمال مصطفى عباس مسلسل بابلو الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وضم العمل العديد من النجوم أبرزهم حسن الرداد، أروى جودة، سلوى عثمان، نجلاء بدر، مصطفى فهمي، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن حول سيد حسن المعروف باسم بابلو، وهو متعلق بشخصية بابلو إسكوبار سواء في شكله، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

نعي الفنان الشاب مصطفى عباس، شقيقته الكبرى "فاطمة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مصطفى عباس، منشورًا قال فيه:" البقاء لله، توفيت إلى رحمة لله تعالى أختي الكبيرة وروح قلبي الغالية الحاجة فاطمة عباس".

وتابع قائلاً:"مكنش نفسي يجى اليوم ده وأنا عايش، هتوحشينى أوي يا أطيب خلق الله"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

شارك مصطفى في مسلسل" إجازة مفتوحة"، وهو بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، مراد مكرم، كريم أبوزيد، نور محمود، هشام إسماعيل، سميحة أيوب، دنيا ماهر، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

ممثل شاب عضو نقابة المهن التمثيلية وقام بالعديد من الاعمال في السينما والتلفزيون والمسرح وكانت بداية اعماله الفنية فى عام 2004 وكان باسم خالتي فرنسا وكان في شخصية كيبو ثم توالت الاعمال السينمائية في فيلم ابو علي . بوحة . يوم ما تقابلنا . صياد اليمام . خليك فى حالك . العيال هربت . فاصل ونعود . الدرملي فقري تملي . عائلة ميكي . بنات العم