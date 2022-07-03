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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708827/شروط-الاشتراك-فى-فودافون-كاش-والأوراق-المطلوبة

يتساءل الكثيرون عن شروط الاشتراك فى فودافون كاش والأوراق المطلوبة، فهى من أبرز خدمات شركة فودافون Vodafone وتسهل إمكانية تحويل الأموال بين المحافظات، ويقدمدوت الخليجكافة التفاصيل التى تريدون معرفتها عن خدمة فودافون كاش والأوراق المطلوبة للاشتراك فيها.

Vodafone فودافون كاش للاشتراك في محفظة فودافون كاش يحتاج العميل فقط رقم فودافون مسجل باسمك والبطاقة الشخصيه سارية وبيتم الاشتراك في نفس الوقت ودا بيتم من خلال اقرب فرع لمعرفة مكان أقرب فرع ممكن الاتصال بالكود على # 10*888* الاشتراك في فودافون كاش عند الاشتراك بيتم دفع 5 جنيه بيتخصم منهم 2.9 جنيه ضريبة و ال 2.10 جنيه الباقيين بيكونوا موجودين كرصيد فى محفظتك بعد تشغيل الخدمةمع تشغيل أي محفظه فودافون كاش جديده هنكسب 2000 وحده مجانية متاحين للاستخدام في دقايق لفودافون وميجابايتس. - للحصول على الهدية لازم يتم عمل الرقم السرى للمحفظة بعد الاشتراك و صلاحية الهدية 3 أيام. - كود استبدال الهدية #310*9* - رقم خدمة العملاء الخاصة بفودافون كاش 7001 من خط فودافون بـ 50 قرش للمكالمة. - متاح على مدار الـ 24 ساعة.

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