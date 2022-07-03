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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708824/خلافات-مالية-ضبط-عامل-قتل-أخر-بمدينة-نصر

بداية البلاغ

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين نشوب مشاجرة بين عاملين يعملان "دليفيرى" بسبب خلافات مالية قام على إثرها أحدهما بقتل الأخر بسلاح ابيض وجارى أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كشف غموض مقتل مزارع بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة (مزارع ، مقيم بدائرة المركز) مُلقاة بالأرض الزراعية خاصته والكائنة بدائرة المركز، وبها جرح قطعى غائر بالرأس ولم يعثر على هاتفه المحمول.

تشكيل فريق بحث

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ، والتى أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما قرر أنه كان برفقة المجنى عليه بالأرض الزراعية المشار إليها وشاهد بحوزته مبلغ مالى، فإختمر فـى ذهنه فكرة سرقته وأثناء إستغراقه بالنوم تعدى عليه بالضرب بجذع شجرة على رأسه فأودى بحياته وإستولى منه على (مبلغ مالى - هاتفه المحمول)، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ، كما أضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الهزار خلص عليه.. ضبط المتهم بقتل صديقه في بولاق الدكرور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط المتهم بقتل صديقه طعناً بسلاح أبيض "مطواة" في مشاجرة نشبت بينهما بعد وصلة هزار بمنطقة شارع فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى الرائد محمد طبلية رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص شاب في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعن نافذ ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر في مشاجرة أمام وحدة المرور بمنطقة شارع فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه بعد وصلة هزار تحولت إلي مشاجرة تعدي عليها المتهم على صديقه بسلاح أبيض ولقي مصرعه متأثراً بإصابته، وجري التحفظ علي الجثة داخل مشرحة المستشفي.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وجرى اقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.