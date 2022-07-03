708821

/708821/مساعد-وزير-النقل-تشكر-التنسيقية-وتؤكد-الحكومة-تعمل-على-تنفيذ-توجيهات-السيسى-بشأن-النقل-البحرى

خلال صالون التنسيقية

08:50 م - الأحد 3 يوليو 2022

وجهت الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحري، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إهتمامها بملف النقل البحرى رغم أنه بعيد عن إهتمامات المواطنين والشأن العام مؤكدة على أنها يحتاج لمثل هذه الأضواء حتى يرى الجميع الجهود التى تبذل بهذا القطاع .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "قطاع النقل البحري .. بين الواقع والمأمول ٢٠٢٢" للحديث حول قطاع النقل البحري، والأهمية الاقتصادية للنقل البحري ، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

وأضافت عطية بأن إجراءات تطوير الموانئ البحرية كان بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وجه بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعايير، من أجل جعل مصر مركز عالمي لوجستي يخدم التجارة العالمية قائلة:"لتقديم خدمة ملاحية جيدة للتجارة العالمية عن طريق دراسة احتياجات السوق وتجهيز البنيات الأساسية للموانئ".

وأوضحت مساعد وزير النقل لشئون النقل البحري، أنه تم مراجعة الخطط للموانئ المصرية، ولم نكتفي بذلك بل كان هناك استعانة بخبرات سواء من خارج أو داخل مصر، وتم العمل بالفعل على عدة محاور متمثلة في تطوير البنية الأساسية ومنظومة الخدمات المقدمة، والبنية التشريعية وتكنولوجيا المعلومات.

مساعد وزير النقل تشكر التنسيقية.. وتؤكد: الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات السيسى بشأن النقل البحرى

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون سياسي حول قطاع النقل البحري، تحت عنوان "قطاع النقل البحري .. بين الواقع والمأمول ٢٠٢٢"، للنقاش حول تطوير قطاع النقل البحري المصري والأهمية الاقتصادية للنقل البحري ، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

يستضيف الصالون، الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحري، والنائب محمود القط، عضو لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، والدكتور محي الدين السايح، خبير النقل البحري وعميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعبد العزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث في شئون النقل البحري. تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.