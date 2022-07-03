انت الان تتابع تفاصيل خبر محتاجة اعمل عمليات تجميل ومعرفش أنا ست ازاي.. تصريحات قوية لـ ميرنا وليد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708817/محتاجة-اعمل-عمليات-تجميل-ومعرفش-أنا-ست-ازاي-تصريحات-قوية-لـ-ميرنا-وليد

فجرت الفنانة ميرنا وليد عدد من التصريحات النارية خلال حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر فضائية Mbc مصر.

دوت الخليج يرصد تصريحات ميرنا وليد ببرنامج كلام الناس

تصريحات قوية لـ ميرنا وليد

محتاجة اعمل عمليات تجميل بس بخاف من تغير الملامح

مستحيل اقف اعمل أكل وبتخنق أول ما ادخل المطبخ معرفش أنا ست ازاي

استغربت من هجوم الناس عليا بسبب فوتوسيشن عيد الحب

كانوا فاكرين هرجع مكعبره أو كبيرة في السن

أصعب عقد كتبته عقد جوازي وجوزي موظف في الطيران مش غني ولا حاجة

أنا اتجوزت راجل ملياردير بمشاعره

قعدت أسبوعين مباكلش عشان الشغل فبقيت 45 كيلو وبجيب لبسي من محلات أطفال

بسبب الحمل نص دوري مع نور الشريف اتقص

من جانبه، قالت الفنانة ميرنا وليد، إن أكثر الأعمال الفنية التي كانت سعيدة في كواليسه، فيلم «الراعي والنساء»، لافتة إلى أن هذه الكواليس ترغب في معايشتها من جديد حاليا، لكن بشكل مختلف، «كنت هبات في حضن سعاد حسني مش هرضى تبات لوحدها».

أنا من عشاق سعاد حسني وكنت بقلدها أضافت ميرنا وليد، خلال استضافتها ببرنامج «نص الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية شيرين سليمان، الفنانة سعاد حسني طلبت تغييرها فور رؤيتها قبل تصوير فيلم «الراعي والنساء»، لافتة إلى أنها من محبي الفنانة سعاد حسني، «أنا من عشاق سعاد حسني، وعندي هوس لها مش عادي، وكنت بقلدها وأنا صغيرة، وقلدتها وأنا معاها».

ولفتت إلى أنها عندما رأت الفنانة سعاد حسني انتابها الذهول، «كان عندي وقتها 14 سنة، وأول لما شوفتها تنحت، وبقت تسألني انتي في سنة كام؟ عشان آخد عليها شوية، بس أنا كنت عاوزاها تسكت عشان أتفرج عليها، مكنتش مصدقة إنها قدامي، بس بعد ما مشيت هي خافت، وفي آخر يوم تصوير قالتلي أنا قولت للمخرج علي بدرخان أنا مش عاوزة البنت دي ومشيها

معلومات حول ميرنا وليد

بدأت ميرنا وليد في مسيرتها الفنية في مرحلةٍ مُبكِّرة من عمرها، فقد كانت أولى مشاركاتها في عام 1987م، وكان عمرها آنذاك لا يتجاوز عشر سنوات، إذ شاركت في فيلم "رجل في فخ النساء" والذي كان من بطولة فاروق الفيشاوي وبوسي.

وكانت بدايتها الفعلية في الفن عام 1991م، عندما شاركت في فيلم "الراعي والنساء" وهي في الصف الأول الثانوي، ولعبت فيه دور شخصية ابنة سعاد حسني التي كانت بطلة الفيلم، وساعدتها دراستها في معهد السينما على الاستمرار في التمثيل.

في عام 2008م أعلنت الفنانة من زواجها من الطّيار وائل الدجوي، ولها منه ابنتان هما: مايا ومريم، وتعيش حياةً أسرية هادئة ومستقرة.