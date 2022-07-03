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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708826/وزير-النقل-هذه-فوائد-استخدام-القطار-الكهربائي

أعرب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن سعادته بافتتاح محطة عدلي منصور المركزية، والقطار الكهربائي قائلا إن مصر انتقلت نقلة كبرى في قطاع النقل، فبعدما كان يركب القطار بشكله المعتاد والذي كان يريد الجميع تطويره، الآن أصبحت مصر لديها قطارات على أعلى مستوى بشكل متميز، مناشدا المواطنين بالحفاظ على الممتلكات وعدم التخريب في وسائل المواصلات الحديثة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، يساعد على تقليل التلوث، خاصة أن مصر واحدة من أكثر دول العالم تلوثا في الجو، ولكن هذا الأمر تغير تماما في الوقت الحالي، بعدما تم العمل على استخدام الطاقة النظيفة في القطارات، موضحا أن المواطن سيشعر الآن بتحسن واضح في الجو المحيط به.

وزير النقل يعدد فوائد استخدام القطار الكهربائي

وتابع أن القطار الكهربائي الجديد يوجد به أمن وسلامة، فضلا عن أن وسيلة المواصلات آدمية، وبها حمامات آدمية ونظيفة، علاوة على ذلك أن التوقيتات نفسها ستكون مضبوطة، "لو اتقال قطر هيطلع الساعة 9 هيطلع الساعة 9 بالضبط، وهو ما يساعد المواطن في أنه ينظم وقته والوقت نفسه".

وأردف أن القطار الكهربائي يساعد في تخفيض استخدام الوقود، خاصة بعد أن وسائل النقل الجماعي في مصر أصبحت متطورة بشكل واضح، "إيه المانع دلوقتي أن المواطن يركن عربيته وياخد القطار الكهربائي أو غيره من المواصلات المتميزة بعد التطويرات الحالية".

وواصل أن افتتاح القطار الكهربائي يوم 3 يوليو له دلالة كبيرة، خاصة حينما يتذكر المواطن المصري ما كانت فيه الدولة في الماضي، وما وصلت إليه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه لو لم يكن تم اتخاذ قرار 3 يوليو لم يكن هناك المشاريع القومية التي يراها المواطن في الوقت الحالي.