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الرئيس السيسي عن حقبة ما قبل 3 يوليو: قعدوا سنة ونص خلصوا على مقومات الدولة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "فرص النجاح أن مقومات الدولة تكون موجودة، فهما قعدوا سنة ونص خلصوا على مقومات الدولة وقعدنا أكثر من 80 أسبوع مظاهرات".

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين: "لما استلموا البلد هالهم ما رأوا لما وجدوا الدولة تحتاج فلم يجدوا أصولا للدولة فى البنك المركزى فلما تولوا السلطة لم يجدوا حاجة، وهو فيه حد يخرج 35 مليون كدة".

 

وتابع الرئيس السيسى: "هذا التحدى الأول هو عدم الفهم مواطنين ومنظرين، والتحدى الذى يواجهنا هو عدم الفهم للتحديات التي تواجه الدولة"، موضحا أن الدولة المصرية تعمل على توفير رواتب العاملين بها.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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