الرئيس عن الأوضاع قبل 3 يوليو: كانوا شاطرين يأثروا على الناس عشان أصواتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 09:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، معلقا على الأوضاع قبل 3 يوليو 2013: "هما كانوا شاطرين في حاجة واحدة يأثروا على الناس عشان ياخدوا أصواتهم وهذا ما تم تدريبهم عليه خلال 60 و70 سنة ويعملوا تشكيك".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين، أنه خلال السنوات الماضية بالكامل كان هناك حالة من الشك لدى المواطن غير مصدق دائما لديه منطقة رمادية لا يراها فهم خلقوا ذلك، وهو حد يبقى عايز يمسك البلد كده .

وتابع الرئيس السيسى: "هل هما كانوا عاملين حسابهم تخطيط؟، يعنى امسك الدولة المصرية وأصبح هناك قيادة محتملة وقادرين على التأثير على السسا ولديهم ارضية للتأثير على الناس ، فالكلام ده قولته لهم وقولته للتيار الإسلامي كله لديهم مراكز دراسات أنشئوها كى تعرفون ما هي دولة وما هي تحديات كى تعملوها ليس عندهم فانت لن تعرفوا التحديات".