عاجل- السيسى: لولا مشروعات النقل لتوقفت الدولة تماما

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ما تشهده مصر حاليا جزء من خطة كبيرة فى مجال النقل والبنية التحتية للنقل والمواصلات، مشيرا إلى أن ذلك يكلف الدولة أكثر من 1.700 مليار جنيه، وهو رقم قريب مما تم صرفه على الكهرباء.





وأضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد، أنه لولا مشروعات النقل لتوقفت الدولة وشلت تماما. وتابع: "على الإعلاميين أن ينتبهوا بأن الدولة رايحة فى مكان تانى، إحنا بنعمل للمستقبل وتنمية تاخد الدولة فى مكان تانى". وأكمل: "رغم ما شهده العالم خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن مصر ما زالت مستقرة وتعمل بجد".

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