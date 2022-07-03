عاجل- السيسى: من الضرورى وضع صورة متكاملة للتحديات من أجل حلها

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد: "فرص النجاح مش إنك تكون قادر تقود دولة ولا لا، فرص النجاح إن مقومات الدولة تكون موجودة، هما قعدوا سنة ونص خلوا مقومات الدولة اللى ظروفها صعبة خلصوا عليها، قعدنا أكثر من 70 إلى 80 أسبوع فى مظاهرات، طب إنت هاتيجى تستلم إيه؟".

وأوضح أنه من الضرورى وضع صورة متكاملة للتحديات، متابعا: "الصحة والتعليم والنمو السكانى يؤثرون على المجتمع، الصورة كاملة هتقول إحنا رايحين فين".