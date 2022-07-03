6 طلاب من محافظة الشرقية فى المراكز الأولى بامتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - وأكد الطلاب، اليوم الأحد، أنهم حصلوا على درجات مرتفعة فى الشهادة الإعدادية كانت تمكنهم من الالتحاق بالثانوى العام إلا أنهم قرروا الالتحاق بالثانوى الفنى لرغبتهم فى اكتساب مهارات تؤهلهم للحصول على فرصة عمل.

فاز بالمركز الأول على دبلوم الثانوى الصناعى للتعليم والتدريب المزدوج نظام الثلاث سنوات الطالب عبد الرحمن كريم شعبان مرسى بنسبة 98.25 %، وفاز بالمركز الأول مكرر على دبلوم الثانوى الصناعى للتعليم والتدريب المزدوج نظام 3 سنوات الطالب مصطفى أمين عطية أمين وحصل على 98.25 %.

كما فازت بالمركز الأول بدبلوم الثانوى الصناعى بنظام الثلاث سنوات منهاجية الجدارات الطالبة آلاء محمد محمد عبد الرحمن وحصلت على نسبة 99.29 %، وفاز بالمركز الأول عن دبلوم المدارس الثانوية الزراعية الطالب أحمد محمود عبد الفتاح ابراهيم وحصل على نسبة 82.38 %.

كما فازت بالمركز الأول بدبلوم الثانوى التجارى بالتعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات الطالبة آيه مصطفى عطية، وحصلت على نسبة 98.81 %.

وفاز بالمركز الثانى على دبلوم الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات الطالب محمد نجاح عبد الله محمد، وحصل على نسبة 99 %.