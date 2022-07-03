جدة - نرمين السيد - وأكد الطلاب، اليوم الأحد، أنهم حصلوا على درجات مرتفعة فى الشهادة الإعدادية كانت تمكنهم من الالتحاق بالثانوى العام إلا أنهم قرروا الالتحاق بالثانوى الفنى لرغبتهم فى اكتساب مهارات تؤهلهم للحصول على فرصة عمل.
فاز بالمركز الأول على دبلوم الثانوى الصناعى للتعليم والتدريب المزدوج نظام الثلاث سنوات الطالب عبد الرحمن كريم شعبان مرسى بنسبة 98.25 %، وفاز بالمركز الأول مكرر على دبلوم الثانوى الصناعى للتعليم والتدريب المزدوج نظام 3 سنوات الطالب مصطفى أمين عطية أمين وحصل على 98.25 %.
كما فازت بالمركز الأول بدبلوم الثانوى الصناعى بنظام الثلاث سنوات منهاجية الجدارات الطالبة آلاء محمد محمد عبد الرحمن وحصلت على نسبة 99.29 %، وفاز بالمركز الأول عن دبلوم المدارس الثانوية الزراعية الطالب أحمد محمود عبد الفتاح ابراهيم وحصل على نسبة 82.38 %.
كما فازت بالمركز الأول بدبلوم الثانوى التجارى بالتعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات الطالبة آيه مصطفى عطية، وحصلت على نسبة 98.81 %.
وفاز بالمركز الثانى على دبلوم الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات الطالب محمد نجاح عبد الله محمد، وحصل على نسبة 99 %.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 طلاب من محافظة الشرقية فى المراكز الأولى بامتحانات الدبلومات الفنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.