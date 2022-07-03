عاجل- السيسى: الاختيار اتعمل عشان يلقى الضوء على نقاط مش متشافة

جدة - نرمين السيد - وعن فترة حكم الإخوان، قال السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد، إن القضية لديهم كانت عدم الفهم، متابعا: "القائمون على الموضوع مش فاهمين يعنى إية دولة ودى قضية خطيرة، وكان كل الفهم اللى عندهم إزاى أحرك الشارع وإزاى أعمل أزمة، مثل ما يحدث الآن من تشكيك فى إنجازات الدولة".

واستطرد: "والله العظيم ما يعرفوا يعنى إيه دولة، القضية فى تقديرى إنهم شاطرين فى تنظيم انتخابات والتأثير على الناس وده اللى اتدربوا عليه، وخلال السنين اللى فاتت تشكلت حالة من التشكيك لدى المواطن المصرى وأصبحت مستقرة، ودائما عنده منطقة رمادية وهما اللى خلقوها".

وتابع معقبا عن فترة حكم الإخوان: "حد يبقى عايز يمسك البلد دى يخليها تتظاهر سنة ونص لغاية لما يجيبها على الأرض، هما مش فاهمين يعنى إيه دولة".