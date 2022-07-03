عاجل- السيسى: نسعى لعمل عربى مشترك

جدة - نرمين السيد - وعن القضية الليبية، قال السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد، إنه يريد أن يحافظ الليبيون على الدولة الوطنية، مضيفا: "لما يكون مصيرك فى أيد الأخرين لا تلومن إلا نفسك، كل واحد ليه مصالح وأهداف عايز يحققها". وتابع: "مصطلح الدولة الرائدة تم تجاوزه وكان موجود فى الأربعينيات والخمسينيات ودلوقتى إحنا بنسعى لعمل عربى مشترك".

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