عاجل- السيسى: 3 يوليو 2013 توقيت فارق فى تاريخ مصر والمنطقة والعالم

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن 3 يوليو 2013 تاريخ فارق فى تاريخ مصر والمنطقة والعالم، متابعا: "ربنا كان عايز الدنيا تتغير ويكون هناك شكل تانى للدولة اللى كانت رايحة فى سكة لن تعود منها".





وأضاف السيسى، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلى منصور والقطار الكهربائى الخفيف، اليوم الأحد، أن النموذج الذى كنا سنذهب إليه موجود أمامنا فى دول تعيش فى حالة ضياع وخراب "مفيش مستقبل لأد إيه معرفش 10 سنين أو 20 أو 30 سنة". وأكد أن عودة هذه الدول أمر صعب، مضيفا: "أرجو إننا نتصور شكل الدولة من 9 سنين وشكل الدولة اللى إحنا رايحين لها، والصورة اللى يجب أن تكتمل".

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