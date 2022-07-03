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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /708816/لمواجهة-نزيف-الدم--نقل-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-مشكلات-طريق-رافد-جمصة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بشأن نزيف الدم المستمر على طريق رافد جمصة _ المنصورة، خصوصا في المناطق التي يوجد بها تكتلات سكنية على جانبي الطريق.

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وقال النائب وحيد قرقر، الذي ترأس الاجتماع في حضور ممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكباري، و رئيس مركز ومدينة بلقاس محاسب محمد عبد الباقى، وعدد من الوزارات المعنية: منذ توسعة طريق رافد جمصة، ونزيف الدم بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه سبق وطالب أكثر من مرة بضرورة مراجعة "اليوتيرنات" والمطبات الضوئية أمام القرى بمركز طلخا وبلقاس والستاموني.

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وشدد النائب، على ضرورة إنارة الطريق، وكذلك عمل بعض كباري المشاة أمام بعض القرى، مشيرا إلى أنه تم عمل المعاينات اللازمة، إلا أنه لم يتم إنجاز أي شيء على أرض الواقع.٦

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تنفيذ أي تعديلات في الطرق من شأنها الحفاظ على حياة المواطنين وتحقيق سلامتهم.

من جانبها أكدت المهندسة سلوى صالح، رئيس الإدارة المركزية لشرق الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه سيتم عمل خطة للتنفيذ، والاستجابة لكافة المطالب للحفاظ على حياة المواطنين.

لمواجهة نزيف الدم ... نقل النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلات طريق رافد جمصة

وأعلنت المهندسة سلوى صالح، أن نتيجة الزيارة الميدانية التي تمت منذ أسبوعين لتفقد الطريق، بحضور المهندس حسام بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، وبحضور النائب وحيد قرقر والنائب السيد خضر، ورؤساء مركزى بلقاس وطلخا، جاءت بالموافقة على خطة التطوير والإجراءات الاحترازية للطريق، بإنشاء ٣ أنفاق لتأمين المواطنين، وتطوير اليوترنات مع الإضاءة وعمل المطبات الصناعية وغلق الفتحات غير الشرعية.

وطالب وحيد قرقر، بإخطار اللجنة حتى يوم الثلاثاء المقبل، بخطة التنفيذ، لافتا إلى أنه سبق وعقد اجتماع في هذا الشأن، وتم التوافق على إعادة تخطيط اليوتيرنات، لأن وجودها الحالي غير آمن، فضلا عن تحويل المنحنى قبل مدينة جمصة لبوابة تحصيل رسوم.

وأبدى أعضاء لجنة النقل المشاركين في الاجتماع تضامنهم مع هذه المطالب، لاسيما وأنها تستهدف الحفاظ على المواطنين، وحماية حياتهم من الخطر.

وأكد وحيد قرقر، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بنقلة غير مسبوقة في قطاع النقل والمواصلات، إلا أن هناك إشكاليات لدى بعض التنفيذيين.

وقال: شاهدنا اليوم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القطار السريع والذي ينقل مصر نقلة أخرى، مشيرا إلى أن لجنة النقل كان لها دور في هذه المشروعات، لاسيما فيما يتعلق بمناقشة الاتفاقيات الخاصة بهذا المشروع.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: هذا المشروع يدعو للفخر، مؤكدا أن هذه الفترة تشهد إنجازات لم يكن في خلد أحد أن تحدث.