انت الان تتابع تفاصيل خبر شيرين رضا لمن يطالبون بدفع دية ذبح نيرة أشرف: يا عديمي البشرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /708812/شيرين-رضا-لمن-يطالبون-بدفع-دية-ذبح-نيرة-أشرف-يا-عديمي-البشرية

هاجمت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كل من يطالب بدفع دية ذبح فتاة المنصورة بدلًا من إعدام القاتل، حيث كتبت: "‏الدية لا تجوز على القتل العمد، نفسي أعرف إيه نوع الكائنات اللي بيحاولوا يلموا فلوس لواحد ذبح بنت في وضوح النهار قدام كل الناس، يا عديمي البشرية يا عديمي الرحمة".

دوت الخليج يرصد رسالة شيرين رضا لمن يطالبون بدفع دية ذبح لفتاة المنصورة

ونشرت شيرين أمس أيضًا تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدعو فيها بالرحمة لنيرة أشرف، والصبر لأهلها، حيث كتبت: "‏الله يرحمك يا ‎نيرة أشرف، ويحرق قلب كل واحد ذم فيكي بعد موتك، يا رب يصبر أهلها على هذا الكم من التنمر، شيء مخيف كم الحقد والكره اللي حولينا".

تعاطف أهل الفن مع فتاة المنصورة

لم تكن شيرين رضا الوحيدة التي دافعت عن قضية نيرة أشرف فتاة المنصورة، ولكن هناك العديد من نجوم ونجمات الوسط الفني والإعلامي الذين وقفوا دفاعًا عن نيرة، ومنهم: ريهام حجاج، مصطفى درويش، دينا فؤاد، أيتن عامر، بسمة وهبة، إبراهيم عيسى، وغيرهم.

واقعة قتل فتاة المنصورة

اهتز العالم العربي بكل شعوبه منذ أسابيع، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام لطالب جامعي يذبح زميلته بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، بسبب رفضها للزواج منه، وعلى الفور تم القبض على القاتل وتحويله للنيابة العامة، حتى تم تحويل أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية ليقرر شرعية الحكم على القاتل بالإعدام، وبعدها ظهرت أشخاص تطالب بدفع دية القتل لأهل نيرة بدلًا من إعدام القاتل، مما أثار غضب الكثير من الناس التي تطالب بالقصاص فورًا.

أخر أعمال شيرين رضا

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة شيرين رضا مسلسل "شغل في العالي" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وكان يدور في إطار كوميدي حول إمرأتان مختلفتان تمامًا يجمعهما القدر لتصبحا صديقتان تتعاونان لأخذ ثأرهما من الرجال، والمسلسل من بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، محمد رضوان، فريد النقراشي، ساندي مراد، محمد مرزبان، وغيرهم، ومن تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

أعمال شيرين رضا القادمة

تعيش شيرين رضا حالة من النشاط الفني السينمائي في الفترة الحالية، حيث تنتظر عرض فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، أوس أوس، خالد الصاوي، ومن تأليف إيهاب نصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

كما تقترب من إنتهاء تصوير فيلم "الملحد" بطولة محمود حميدة، حسين فهمي، أحمد حاتم، وتارا عماد، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

ومن المفترض أن تستأنف شيرين تصوير فيلم "بنات رزق"، الذي تشارك في بطولته مع أروى جودة، وعدد من النجمات، وهو من تأليف إسحاق إبراهيم، ومن إخراج مرقس عادل.