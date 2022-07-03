انت الان تتابع تفاصيل خبر عميد طب بنى سويف: الزيادة السكانية والتكلفة المالية سبب أزمة حضانات الأطفال حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /708801/عميد-طب-بنى-سويف-الزيادة-السكانية-والتكلفة-المالية-سبب-أزمة-حضانات-الأطفال

أعادت حادثة طفل الفشن الرضيع ببنى سويف الذى رفضت المستشفى استقباله فى البداية مما جعل والدته تفترش به أمام المستشفى حتى تم إدخاله مرة أخرى وفتحت مديرية الصحة تحقيقا فيما حدث مرجعة الخطأ إلى سوء تنسيق بين الحضانه الخاصة وطبيبة النوبتاجية بحضانة مستشفى الفشن الحادثة التى وقعت منذ أيام أعادت لفت الأنظار إلى أزمة عدم توافر حضانات الأطفال ببنى سويف.

دوت الخليج

ولتوضيح أبعاد الأزمة وأسبابها والحلول المقترحة وفي تصريحات خاصة دوت الخليج أكد الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بجامعة بني سويف على أن مشكلة عدم توافر حضانات الأطفال تكمن أحد أسبابها في التكلفة الكبيرة لإنشاء حضانة فهذا يتطلب تجهيز مكان وإعداده إعداداً مناسبا ليس ذلك فقط ولكن أيضا تزويده بأجهزة التنفس الصناعى وتوفير الرعاية الطبية بالحضانة ليس بالأمر الهين فهو يحتاج أطباء وأطقم تمريض على أعلى مستوى.

الزيادة السكانية والتكلفة المالية سبب الأزمة

وأشار مرسي، إلى وجود عوامل أخرى ساعدت على زيادة الفجوة تتمثل فى الزيادة السكانية فمثلا منذ 3 سنوات كان لدينا بمستشفى الجامعة عدد ١٢ حضانة والآن وصلنا لعدد ٤٨ حضانة ومع ذلك فهى لا تكفى للأطفال لأن محافظة بنى سويف اذداد التعداد السكاني لها بنسبة أكثر مما تم توفيره واضافته من الحضانات.

وأضاف عميد كلية الطب، أن هناك ظاهرة أيضا تستحق عمل دراسات ميدانية لها على جميع المستويات علميا وطبيا وهى تزايد نسبة الأطفال المبتسرين ومن يحتاجوا حضانات بعد الولادة فلربما كان للعوامل الوراثية دورا فى ذلك.

مرسي: أطالب وزارة الصحة والتعليم العالي بزيادة الدعم للتوسع فى إنشاء حضانات الأطفال

وعن الحلول المقترحة لحل تلك المشكلة طالب الدكتور مرسى زيادة الدعم المخصص من وزارة الصحة ومن وزارة التعليم العالي لإنشاء حضانات جديدة وأشاد مرسى بدور منظمات المجتمع المدنى فى التبرع بالعديد من الحضانات واسرة العناية المركزة وكذلك توجه بالشكر للعديد من رجال المجتمع السويفي اللذين تبرعوا للمستشفى الجامعى بالعديد من الحضانات المجهزة أيضا.

وكان قد أحال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف واقعة خروج طفل رضيع أمس الثلاثاء من حضانة مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف إلى التحقيق.

وكان رواد مواقع السوشيال ميديا قد تداولوا أخبارا عن واقعة مؤسفة وغيرإنسانية بمستشفى الفشن المركزي بقيام طبيبة بقسم الاطفال، بإخراج طفل رضيع يدعي «سعيد.م»، يبلغ من العمر 3 أيام من حضانة المستشفى، وتركه خارج الحضانة مما دفع والد الطفل وجدته إلى الاستعانة بأسطوانة أكسجين من خارج المستشفي وتركيبها للطفل الصغير في فناء المستشفي، حتى لا تتعرض حياته للخطر وتصادف وجود عدد من أصحاب الصفحات والمحامين في المستشفى، وقاموا بإجراء اتصال بـ حمادة راضي رئيس المدينة، والدكتور جون مدير المستشفى واللذان تدخلا وأجبرا الطبيبة على إعادة الرضيع إلى الحضانة مرة أخرى.

مدرية الصحة

وأفادت مديرية الصحة ببني سويف فى بيان لها، ردا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه بشأن خروج الطفل سعيد محمد سعيد من الحضانه بمستشفى الفشن المركزى بمعرفة طبيبة الأطفال بقسم الحضانه النوبتيجى بالمستشفى مساء الثلاثاء 28 يونيه 2022.