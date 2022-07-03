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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /708820/الرئيس-السيسي-نعوض-المتضررين-من-إنشاء-الطرق-وكل-مصري-فوق-دماغي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تعوض المتضررين من إزالة العقارات بسبب إنشاء شبكة الطرق، وتعمل دائما على تعويض المواطن، ولا يتم أخذ أمر لأي مواطن مصري بشكل شخصي، خاصة أن الدولة المصري تعيد بناء نفسها من جديد.

وأضاف "السيسي"، خلال لقاء مع الإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" وينقلها دوت الخليج، أن الدولة تقوم بإعادة بناء نفسها، وبالتالي يحدث إزالة لحوالي 3 آلاف شقة خلال إنشاء الطرق، وتعمل الدولة على تعويض المواطن حسب ما هو يختار بنفسه.

الرئيس السيسي: نعمل على بناء الدولة المصرية من جديد

وتابع أنه فيما يتعلق بإنشاء الطرق بالقرب من منطقة الوراق، أنه تم عرض تعويض للمواطنين المتضررين هناك، إما الحصول على تعويض أو الحصول على شقة جديدة، أو الحصول على شقة في نفس المكان بعد إعادة إنشاء الطريق، ولذلك يتم تعويضهم، "بلاش ناخد الموضوع بشكل شخصي، إحنا بنتعامل مع الدولة بشكل عام".

وأردف أنه كل التقدير لكل مواطن مصري، وكل سيدة مصرية، "كل إنسان مصري على دماغي من فوقه".

وواصل أن مصر تعمل على إقامة دولة جديدة، من خلال مشاريع جديدة، لافتا إلى أن مصر نفذت العديد من المشاريع الضخمة خلال الفترة الماضية، "مفيش حد هيتظلم في مصر، إحنا بنحاول نعوض الجميع".

وأشار إلى أن أزمة كورونا والأزمات الموجودة حاليا هي أزمات طاحنة وتؤثر على الجميع وليس مصر فقط، ولكن الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية، والعمل على ألا تتحرك أسعار السلع كثيرا.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 20 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، والدولة تعمل في المشاريع بشكل مكثف في الوقت الحالي، "بنحاو نشتغل بشكل كبير جدا عشان المواطن يرجع بيته ومعاه فلوس مش عاوزين الدنيا تقف".