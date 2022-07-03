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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /708818/الرئيس-السيسي-يكشف-سبب-استبعاد-الإخوان-من-الحوار-الوطني

قائلامتبقاش اخترت تقاتل في الشوارع.. وتيجي دلوقتي عاوز تشارك في حوار وعملية سياسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحوار الوطني تم إطلاقه لإجماع كل أراء المفكرين والمثقفين والقوى السياسية الكاملة فيما يتعلق بمستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على حل المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في الحالي، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني مفتوح للجميع بدون استثناء إلا استثناء وحيد والجميع يعلمه.

وأضاف “السيسي”، خلال لقاء مع الإعلاميين على هامش افتتاح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" وينقلها دوت الخليج، أن سبب إبعاد الإخوان عن الحوار الوطني كان أنهم رفضوا الحل السلمي يوم 3 يوليو عام 2013، موضحا أنهم هددوا بالقتال في الشوارع في حالة حدوث أي انتخابات مبكرة في ذلك الوقت.

الرئيس السيسي: الإخوان رفضوا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

وتابع أن يوم 3 يوليو، كان آخر أمر طرحته على جماعة الإخوان عمل تصور للمرور من الأزمة وقتها، وهو عمل انتخابات رئاسية مبكرة، وترك الشعب يعلن عن قراره بنفسه، “كانوا بيقولوا لينا مؤيدين في الشوارع واللي بيحصل في الشارع ده مؤامرة ضدهم، قولتلهم نعمل انتخابات، لو الشعب اختاركم نكمل، ولو لا تبقوا جزء من العملية الانتخابية والأمر بسيط”.

وتابع أن الإخوان رفضوا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ذلك التوقيت، وهددوا بالقتال في الشوارع، “متبقاش اخترت تقاتل في الشوارع، وتيجي دلوقتي عاوز تشارك في حوار وعملية سياسية”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا للحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية والاقتصادية المختلفة خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي.