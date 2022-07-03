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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /708815/وظائف-شركة-ريفى-لتمويل-المشروعات-التعيين-مطلوب

ينشر دوت الخليج وظائف شركة ريفى لتمويل المشروعات بمرتبات مجزية لاسيما أن شركة ريفى واحدة من أكبر شركات تمويل مشاريع متناهية الصغر، وأعلنت عن حاجاتها لوظيفة "مراقب فرع" وهو ما نوضح تفاصيلها.

مميزات وظيفة شركة ريفى ـ مرتبات مجزية. ـ أكبر حوافز بسوق الإقراض ـ تأمين طبى ـ تأمين اجتماعى ـ تأمين على حياة العاملين ـ فرصة للترقى شروط وظائف ريفي ـ مؤهل عالى ـ يشترط خبرة لا تقل عن سنة فى مجال الإقراض ـ يقيم داخل النطاق الجغرافى للفرع للتواصل والتقدم للوظيفة يرجى إرسال السيرة الذاتية مرفق بها صورة حديثة مع ذكر المسمى الوظيفى على عنوان البريد الإلكترونى الموجود بالصورة

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