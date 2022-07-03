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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /708813/بنك-القاهرة-يوفر-عروض-على-أبلكيشن-وفرها-أشتري-براحتك-بالتقسيط

قدم بنك القاهرة عروض على أبلكيشن وفرها لدعم حاملى بطاقات بنك القاهرة بإمكانية الشراء بالتقسيط وبدون فوائد، وذلك عن استخدام بطاقات بنك القاهرة الائتمانية في الشراء، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن بطاقات بنك القاهرة.

بطاقات بنك القاهرة الائتمانية - توفير الحد الائتماني من 3000 الي 8000 الف. - سحب نقدي حتي %100 من الحد الائتمانى - إتاحة فترة سماح بدون فائده تصل إلى 55 يوماً علي معاملات الشراء. خدمات بنك القاهرة - إمكانية سداد مديونية بطاقات ائتمانية من البنوك الاخرى. - برامج تقسيط تمكنك من تقسيط معاملات المشتريات او السحب النقدي حتي 60 شهراً بعائد مميز. - خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS. - بطاقات إضافية للأقارب من الدرجة الأولى بحد أقصى 5 بطاقات. - خدمة الكود الآمن معاملاتك الشرائية اكثر اماناً من خلال ارسال رقم سري متغير على الرقم المسجل لدى البنك. - إمكانية الاستفادة من عروض وخصومات طوال السنة على عدد كبير من المحلات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك القاهرة يوفر عروض على أبلكيشن وفرها.. "أشتري براحتك بالتقسيط" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.