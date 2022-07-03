نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني ( صناعى – تجارى- زراعى -فندقى ) في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ترصد محركات البحث المختلفة اهتمام وترقب كبير من قبل آلاف الطلاب في مختلف أنحاء المحافظات في هذا التوقيت للتعرف على كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم الفني رسميا تفاصيل إعلان نتائج الطلاب الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي 2022 بمختلف التخصصات في جميع المحافظات بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.
نتائج الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة التعليم الفني
أعلن نائب الوزير للتعليم الفني طالب نتيجة دبلومات الفنية بنسبة نجاح (68.36 %)، وبنسبة (27.31 %) وعدد 215572 طالب من سيؤدى امتحان الدور الثاني وقد جاء تفصيل النتيجة كالتالي:
|نظام 5 سنوات:
|حضر عدد 18757 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 80.84 % بانخفاض مقداره 3.54 % عن العام السابق.
|نظام 3 سنوات:
|حضر 662036 طالب ( 4 شهادات ) بنسبة نجاح 69.35 % بإنخفاض مقداره 0.87 % عن العام السابق.
|نظام 3 سنوات – التعليم والتدريب المزدوج :
|حضر عدد 18792 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 85.02 % بانخفاض مقداره 0.44 % عن العام السابق.
|نظام 3 سنوات :
|برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 21298 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36 % (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم).
|تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات :
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حضر عدد 1312 طالب– (3 شهادات ) بنسبة نجاح 70.73%
|نظام 3 سنوات- إعداد مهنى:
|حضرعدد 67156 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 44.61% بزيادة مقدارها 5.11 % عن العام السابق
|طلاب الدمج
|حضرا الامتحان 4973 طالب بنسبة نجاح 85.46 % بانخفاض مقداره 2.48 % عن العام السابق.
إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022
خرجت وزارة التربية والتعليم الفني من خلال تصريحات هامة خلال الساعات الأخيرة، الإعلان عن نتائج جميع طلاب الدبلومات الفنية 2022 في مختلف المحافظات بشكل عام ، وذلك بعدما كشفت الوزارة أنه قد تم الانتهاء رسميا من عمليات تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلب من خلال مراكز ولجان التصحيح التي تم اعتمادها من قبل الوزارة، وقد أعلنت الوزارة أنه سوف يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بعدما يتم الانتهاء من رصد ومراجعة كافة النتائج، حيث أشارت كذلك أنه تم الاعلان عن نتائج جميع الطلاب من خلال موقع بوابة التعليم الفني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني.
رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني
وقد تم تفعيل الرابط الخاص ببوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم الفني ليتم من خلاله استخراج نتائج الدبلومات الفنية بجميع التخصصات المختلفة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول مباشرة على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج.
- ومن ثم يتم اختيار الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.
- يتم تحديد التخصص الخاص بالطالب بشكل صحيح.
- ثم يتم اختيار تحديد المحافظة التي تقيم بها.
- ومن ثم يتم كتابة كافة بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.
- يتم ادخال اسم الطالب ورقم الجلوس بشكل صحيح ثم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة.
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