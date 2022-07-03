رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني ( صناعى – تجارى- زراعى -فندقى ) 

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ترصد محركات البحث المختلفة اهتمام وترقب كبير من قبل آلاف الطلاب في مختلف أنحاء المحافظات في هذا التوقيت للتعرف على كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم الفني رسميا تفاصيل إعلان نتائج الطلاب الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي 2022 بمختلف التخصصات في جميع المحافظات بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

نتائج الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة التعليم الفني

أعلن نائب الوزير للتعليم الفني طالب نتيجة دبلومات الفنية بنسبة نجاح (68.36 %)، وبنسبة (27.31 %) وعدد 215572 طالب من سيؤدى امتحان الدور الثاني وقد جاء تفصيل النتيجة كالتالي:

نظام 5 سنوات: حضر عدد 18757 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 80.84 % بانخفاض مقداره 3.54 % عن العام السابق. نظام 3 سنوات: حضر 662036 طالب ( 4 شهادات ) بنسبة نجاح 69.35 % بإنخفاض مقداره 0.87 % عن العام السابق. نظام 3 سنوات – التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 18792 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 85.02 % بانخفاض مقداره 0.44 % عن العام السابق. نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 21298 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36 % (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم). تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1312 طالب– (3 شهادات ) بنسبة نجاح 70.73% نظام 3 سنوات- إعداد مهنى: حضرعدد 67156 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 44.61% بزيادة مقدارها 5.11 % عن العام السابق طلاب الدمج حضرا الامتحان 4973 طالب بنسبة نجاح 85.46 % بانخفاض مقداره 2.48 % عن العام السابق.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

خرجت وزارة التربية والتعليم الفني من خلال تصريحات هامة خلال الساعات الأخيرة، الإعلان عن نتائج جميع طلاب الدبلومات الفنية 2022 في مختلف المحافظات بشكل عام ، وذلك بعدما كشفت الوزارة أنه قد تم الانتهاء رسميا من عمليات تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلب من خلال مراكز ولجان التصحيح التي تم اعتمادها من قبل الوزارة، وقد أعلنت الوزارة أنه سوف يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بعدما يتم الانتهاء من رصد ومراجعة كافة النتائج، حيث أشارت كذلك أنه تم الاعلان عن نتائج جميع الطلاب من خلال موقع بوابة التعليم الفني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

وقد تم تفعيل الرابط الخاص ببوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم الفني ليتم من خلاله استخراج نتائج الدبلومات الفنية بجميع التخصصات المختلفة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.