نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابط الرسمي للوزارة ومعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي
يبحث في هذا الوقت من قبل الطلاب وأولياء الأمور وتزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول نتيجة الدبلومات الفنية 2022، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعير عبر “تويتر” أمسِ نتيجة امتحانات آخر العام لمرحلة الدبلومات في المدارس الثانوية الفنية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة للصم وضعاف السمع وذلك للعام الحالي 2022 والبالغ عددهم 972 طالب وطالبة في المرحلة النهائية من الدبلومات الفنية.، بجميع التخصصات وفي جميع محافظات الجمهورية، والكثير من الطلاب يبحثون عن معرفة نتائجهم بمدارسهم المختلفة، ومن خلال مقالي سوف نوضح الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة النتائج بالاسم او رقم الجلوس، وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه قد تمت أعمال التصحيح بدقة على مستوى الجمهورية ليتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لدور الأول باستخدام الاسم والرقم الجلوس خلال الشهر المقبل، حيث أكد نائب وزير التربية والتعليم محمد مجاهد تم تصحيح الامتحانات بشفافية ودقة حتى يتعرف الطلاب في شهادة الفنية على درجاته بشكل سليم وواضح، حيث أكد المقرر أن يتم ظهور نتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التعليم الفني حتى يستطيع الطلاب معرفة نتيجة الدبلومات الفنية بكل سهولة، وهذا العام يشهد تخرج أول دفعة من (مدارس التكنولوجيا التطبيقية) الجديدة التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول مرة في مصر والبالغ عددها 10 مدارس موزعين على عدة محافظات مختلفة.
كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول:
لكي يتمكن الطالب أو ولي الامر من معرفة نتيجة امتحانات الدور الأول لعام 2022 للدبلومات الفنية يتم اتباع بعض الخطوات التي نعرضها من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال:
- ادخل على رابط بوابة التعليم الفني بالوزارة.
- يقوم الشخص المتقدم باختيار خدمة الاستعلام عن النتيجة الدفعة الحالية 2022 للدبلومات الفنية.
- بعد ذلك يقوم المتقدم بتحديد الطالب تخصصه من هذه التخصصات وهي (زراعي أو صناعي أو فندقي أو تجاري أو تعليم مزدوج).
- يحدد المتقدم المحافظة التابع لها.
- بإدخال بيانات المدرسة المسجل بها الطالب والإدارة التعليمية التابعة لها هذه المدرسة.
- ثم تقوم بكتابة اسم الطالب ورقم جلوسه.
- الضغط على أيقونة الاستعلام لنتيجة الدبلومات الفنية.
- ثم على الطالب الانتظار لحظات لظهور النتيجة والمجموع الكلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرابط الرسمي للوزارة ومعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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