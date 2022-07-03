الرابط الرسمي للوزارة ومعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يبحث في هذا الوقت من قبل الطلاب وأولياء الأمور وتزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول نتيجة الدبلومات الفنية 2022، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعير عبر “تويتر” أمسِ نتيجة امتحانات آخر العام لمرحلة الدبلومات في المدارس الثانوية الفنية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة للصم وضعاف السمع وذلك للعام الحالي 2022 والبالغ عددهم 972 طالب وطالبة في المرحلة النهائية من الدبلومات الفنية.، بجميع التخصصات وفي جميع محافظات الجمهورية، والكثير من الطلاب يبحثون عن معرفة نتائجهم بمدارسهم المختلفة، ومن خلال مقالي سوف نوضح الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة النتائج بالاسم او رقم الجلوس، وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه قد تمت أعمال التصحيح بدقة على مستوى الجمهورية ليتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لدور الأول باستخدام الاسم والرقم الجلوس خلال الشهر المقبل، حيث أكد نائب وزير التربية والتعليم محمد مجاهد تم تصحيح الامتحانات بشفافية ودقة حتى يتعرف الطلاب في شهادة الفنية على درجاته بشكل سليم وواضح، حيث أكد المقرر أن يتم ظهور نتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التعليم الفني حتى يستطيع الطلاب معرفة نتيجة الدبلومات الفنية بكل سهولة، وهذا العام يشهد تخرج أول دفعة من (مدارس التكنولوجيا التطبيقية) الجديدة التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول مرة في مصر والبالغ عددها 10 مدارس موزعين على عدة محافظات مختلفة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول:

لكي يتمكن الطالب أو ولي الامر من معرفة نتيجة امتحانات الدور الأول لعام 2022 للدبلومات الفنية يتم اتباع بعض الخطوات التي نعرضها من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال: