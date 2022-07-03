رابط بوابة التعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 fany.emis.gov.eg  “جميع الشُعب” الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

رابط بوابة التعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 تزداد معدلات البحث من جانب آلاف طلاب الدبلومات الفنية في مختلف المحافظات المصرية في هذا التوقيت للتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الخاصة بنهاية العام الدراسي، والتي قد أتمها الطلاب بناءً على الجدول الامتحاني المعلن والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم الفني وبناء على الضوابط والشروط التي قد تم تطبيقها على لجان الامتحانات في مختلف المدارس بجميع المحافظات، وفي هذا الإطار فقد كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الطلاب وكذلك كيفية الاستعلام عنها، وسوف نستعرض الآن رابط موقع التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس الخاص بالطالب.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، حيث أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعلي لشؤون التعليم الفني، أن نسبة النجاح العامة لنظام الثلاث سنوات في الدبلومات الفنية وصلت لقرابة 68%، أما نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، وبالنسبة لنسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية تجاوزت نسبة 70%.

رابط بوابة التعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم الفني في بيان رسمي قد أعلن خلال الساعات الماضية، أنه سوف يتم استخراج نتائج الدبلومات الفنية بجميع المحافظات عبر موقع بوابة التعليم الفني، من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في الخطوة الأولى يتم الولوج إلى بوابة التعليم الفني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة.

ايضا يمكن الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://emis.gov.eg/.

ومن ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.

ثم يتم تحديد خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

يتم بعد ذلك الانتظار حتى ظهور الرابط وتحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يتم اختيار التخصص الخاص بالطالب ما إذا كان صناعي أو زراعي تجاري أو فندقي.

ثم يتم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

ثم اختيار عرض النتيجة لتظهر نتيجة الطالب على الفور.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وبناء على البيان الذي جاء إطلاقه رسميا من قبل وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، فمن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع الطلاب في الدبلومات الفنية بجميع التخصصات خلال الساعات المقبلة، حيث نوهت الوزارة أن يتم طرح النتائج في الأيام الأولى من شهر يوليو، بعدما يتم اعتماد النتائج مباشرة بعد الانتهاء من رصد كافة النتائج الخاصة بالطلاب بعد إنهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الفترة الأخيرة.