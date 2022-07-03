قطار تالجو.. إضافة جديدة لسكك حديد مصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أنه تم التعاقد على توريد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية، إضافة إلى قطار هدية من الشركة للشعب المصرى، وتم توريد أول قطار وهو حاليا فى مرحلة التشغيل التجريبى.
وأشارت النقل، إلى أنه سيتم توريد باقى القطارات تباعا لتصل بالكامل لمصر قبل ديسمبر 2022، ويتكون القطار من 15 عربة بسرعة تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم / ساعة وبمستوى رفاهية وأمان "شاشات عرض – إنذار حريق – WIFI– أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات – مقاعد ودورات مياه لذوى الهمم"، بواقع 5 عربات درجة أولى و8 عربات درجة ثانية وعربة بوفيه وعربة قوى، وجرار حديث PRL الأمريكى.
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