حكم دفع صك الهدى مقدما للمؤسسات المسؤولة قبل السفر للحج

جدة - نرمين السيد - وورد سؤال للمركز، قال فيه السائل: هل يجوز لى أن أدفع صك الهدى مقدما للشركات أو المؤسسات المسؤولة عن تنظيم رحلات الحج وأنا فى بلدى قبل السفر إلى الحج؟
ومن المقرر شرعا، أن الحج من العبادات التى تقبل الوكالة فى أصله عند عدم الاستطاعة، كما تجوز الوكالة فى بعض أعماله، والهدى نوع من الأنواع التى تجوز فيها الوكالة، ويجوز للحاج أن يوكل غيره فى ذبح الهدى، سواء أكان مستطيعا ذلك بنفسه أم لا، باشر الذبح أم قام بشراء صك الهدى، لما ورد فى حديث جابر بن عبد ﷲ رضي ﷲ عنهما فى حجة الوداع: "فَكَانَتْ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي أَتَىٰ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً، فَنَحَرَ رَسُولُ ﷲِ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَىٰ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ".
ومن ثم، فيجوز للحاج أن يوكل إحدى الشركات أو المؤسسات المسؤولة عن تنظيم رحلات الحج، من خلال شراء صك الهدى مقدما وهو فى بلده قبل سفره إلى الحج.
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