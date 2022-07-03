محافظ دمياط تعتمد المخططين الاستراتيجى لرأس البر والتفصيلى للسرو

جدة - نرمين السيد - اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، المخطط الاستراتيجى لمدينة رأس البر، تمهيدا لاعتماد المخطط التفصيلى، وتم الانتهاء من جميع الخطوات بذلك بعد حصول المحافظة على موافقه وزارة الدفاع بشأن قيود الارتفاع بالمدينة.





كما اعتمدت المحافظ، أيضا المخطط التفصيلى لمدينة السرو، والذى تم إعداده بعد اعتماد المخطط الاستراتيجى للمدينة. وذكرت الدكتورة منال عوض، أن المخططات يتم إعدادها بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإدارة التخطيط العمرانى بمحافظة دمياط، حيث يتم مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير المقررة فى هذا الخصوص. وأشارت إلى أنه تم تحقيق خطوات كبيرة بهذا الملف نظرا لأهميته فى حل المشكلات العمرانية والحد من البناء العشوائى وضبط المنظومة البنائية.

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