جدة - نرمين السيد - شارك نيافة الأنبا اكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثانى اليوم، فى احتفالية كلية دار العلوم- جامعة القاهرة، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.





وتسلم نيافته درع وشهادة تقدير مقدمين من الكلية لقداسة البابا تواضروس الثانى. سلم الدرع وشهادة التقدير لنيافة الأنبا أكليمندس عميد الكلية الدكتور راضى عبد المحسن رضوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنيسة القبطية تشارك فى احتفالية كلية دار العلوم بـ 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.