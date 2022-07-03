إزالة 27 حالة تعد على نهر النيل فى البحيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أنه بذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 77501 حالة.

يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الموارد المائية والرى، لإزالة أى مخالفات أو تعديات على مجرى نهر النيل.

وتواصل أجهزة وزارة الرى التصدى بكل حسم لأشكال التعديات على المجارى المائية، وإزالتها فى مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأى شكل من أشكال التعدى على المجارى المائية أو أملاك الرى.