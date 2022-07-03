أمين مجمع البحوث: الأزهر الشريف سيظل على عهده وميثاقه سندا متينا للوطن

جدة - نرمين السيد - قال نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن للأزهر الشريف دور سياسى ووطنى كبير فى دعم الدولة المصرية عبر العصور التاريخية المتعاقبة، حيث كان شريكا وطنيا أصيلا لجموع جماهير الشعب المصرى فى إنقاذ هذا الوطن واستعادته مرة أخرى عبر ثورة الـ30 يونيو المجيدة.





جاء ذلك فى كلمة الأمين العام للمجمع، خلال مشاركته اليوم الأحد فى فعاليات احتفالية كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والتى عقدت لتكريم رموز ثورة 30 يونيو، واستعادة الهوية الوطنية، وذلك نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف عياد، أن الأزهر الشريف عمل على توحيد كلمة المصريين، وجمع شتاتهم وسعى إلى جمع جميع أطياف الوطن على اختلاف انتماءاتهم على مائدة واحدة، وأخرج للدولة المصرية عدة وثائق "سياسية واجتماعية" مهمة تعبر عن إرادة جموع الشعب بجميع أطيافه وأحزابه، وتحفظ للوطن هيبته وأمنه واستقراره، إضافة إلى مكافحة الفتن الطائفية والتمييز على أساس الدين، وإرساء مبدأ المواطنة من خلال بيت العائلة المصرية، ومكافحة فوضى الفتاوى الدينية، وخطابات العنف والتطرف والإرهاب من خلال قطاعات الأزهر المختلفة.

وأكد الأمين العام، أنه رغم التحديات التى واجهناها جميعا، يظل الأزهر الشريف على عهده وميثاقه، مؤسسة وطنية عظيمة، ورمزا زكيا طاهرا للإسلام فى العالم، وقلعة حصينة عصية على الاختراق والاختطاف من أى جماعة أو تنظيم، موضحا أن الأزهر الشريف سيظل على عهده وميثاقه سندا متينا للوطن، وركنا أصيلا فى دعم الدولة، وشريكا مخلصا فى بناء الجمهورية المصرية الجديدة، بجهود وسواعد شيوخه وطلابه من أبناء مصر المخلصين.

وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد على دور المؤسسات العلمية والبحثية فى لفت الأنظار إلى الرموز الوطنية المهمة والأدوار التى قامت بها، وكذلك التأكيد على دور المؤسسات الدينية وأهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات الدينية والوطنية، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف عبر تاريخه يقوم بالدور الذى تقدمه أرقى المؤسسات الدبلوماسية الوطنية فى وقتنا الحاضر.