حقوق النواب تستعرض الاستراتيجية القطرية للتعاون التنموي..بمشاركة وزيرة التعاون الدولي

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /708808/حقوق-النواب-تستعرض-الاستراتيجية-القطرية-للتعاون-التنمويبمشاركة-وزيرة-التعاون-الدولي

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لعرض الاستراتيجية القطرية للتعاون التنموي التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتعزز من مبادرة حياة كريمة والتحول نحو الأخضر للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

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