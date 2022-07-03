نشاط متواصل لـ نواب التنسيقية بمناقشات البرلمان..غادة على توافق على اتفاقية مصر والسعودية..دعاء عريبى تبرر تقدمها بـ قادرون بإختلاف ..درويش:المصالحة مع الإخوان مرفوضة

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /708807/نشاط-متواصل-لـ-نواب-التنسيقية-بمناقشات-البرلمانغادة-على-توافق-على-اتفاقية-مصر-والسعوديةدعاء-عريبى-تبرر-تقدمها-بـ-قادرون-بإختلاف-درويشالمصالحة-مع-الإخوان-مرفوضة

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، حيث أكد النواب أنها تساهم فى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، وتوسيع أنشطة البلدين.

كما ناقشت الجلسة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عـن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبة دعـاء عريبـي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، ذلك في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق.

ويستعرض موقع دوت الخليج، مناقشات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الجلسة العامة اليوم:

حيث شهدت مناقشات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة، مدخلات مؤيدة من غادة علي، ورشا أبو شقرة، وعمرو درويش، نواب تنسيقية شبابالاحزاب والسياسيين، لدعم الاستثمارات الخارجية وفتح المجال التجاري بين البلدين،كالتالي:

غادة علي"نائبة التنسيقية" توافق علي اتفاقية الاستثمار السعودي:" تساهم في التبادل التجاري"

أعلنت النائبة غادة علي، موافقتها على الاتفاقية، قائلة: أن العالم يشهد اليوم تسابقا محموما بين الدول سواء المتقدمة أو النامية لإجتذاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا من خلال توفير بيئات إقتصادية وإجتماعية وثقافية وسياسية ملائمة من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على توطين إستثمارتهم بهذه الدول، مضيفة " هذه الإتفاقية بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية العربية حيث تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في جمهورية مصر‎ العربية وهو الصندوق الخامس عالمياً في حجم الاستثمارات."

وتابعت:" أشكر الحكومة على السعي لإتمام مثل هذه الاتفاقيات لما تسهم به في ذيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، وأطالب وفقا للأولويات في هذه الفترة الزمنية الاستثنائية من عمر الاقتصاد المصري ان تقوم الحكومة بالسعي وراء سبل تحفيز الإستثمارات التى تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري مثل الاستثمارات الاجنبية في الصناعة او الزراعة وليس فقط في التبادل التجاري " وقالت:" الإتفاقية مكتسب اضافي، فضلا عما يقدمه قانون الإستثمار هو ميزة إضافية تتمثل في منح كلا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق مصر السيادي، والكيانات المملوكة لكل منهما كليا أو جزئيا بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، إلى الجهات التي تشملها عبارة "حكومة دولة متعاقدة" بالنسبة لكل من السعودية ومصر؛ وفقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي الموقعة بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة ٢٠١٦"

رشا أبو شقرة "نائبة التنسيقية": مصر تتمتع ببيئة خصبة للإستثمار الأجنبي

هنأت النائبة رشا أبوشقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية ، الشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى ورجال الجيش والشرطة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، مضيفة أن مصر رائدة فى مجال الإستثمار بما لديها من بيئة خصبة وقطاعات حيوية وموارد طبيعية مما يحقق المصلحة بين مصر والسعودية في الإستثمارات المشتركة التى تنص عليها الإتفاقية.

وأكدت" أبوشقرة"، على حالة التحول الإقتصادى ، ونجاح القيادة السياسية فى دعم الإقتصاد وفتح آفاق جديدة للإستثمار، وأن صندوق الإستثمارات العامة ترتيبة الخامس عالميا، والسعودية تحقق التعاون الإقتصادى مع مصر لأننا من أولى الدول المتقدمة فى مجال قطاع الكهرباء والقطاع المالى والإستثمارى والثقافى.

إما مناقشات قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، تحدث عمرو درويش ودعاء عريبي ومحمد عبد العزيز، مؤكدين أن الاقنون يأتي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كالأتي :

قالت النائبة دعاء عريبى، مقدم مشروع القانون "قادرون باحتلاف"، أن ذوي الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من التوسع في أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم في شتى المجالات لمواجهة التحديات والتوسع في اختصاصات الصندوق.

وأضافت "النائبة"، أنه تم النص على دور الصندوق في تشجيعهم واقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الانشطة المختلفة والتكيف والإندماج في المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة."

وشددت نائبة التنسيقية، علي أن مشروع القانون المقدم منها، ترجمة وانعكاس واضح لإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة الهامة من المجتمع، وضرورة دعمهم بكل الطرق والسبل ووجهت النائبة الشكر، لأعضاء لجنة التضامن بالمجلس علي تقريرها حول مشروع القانون وما دار في المناقشات حوله.

محمد عبدالعزيز"نائب التنسيقية": تعديلات "قادرون باختلاف" تتفق مع الدستور وإستراتيجية حقوق الإنسان

هنأ النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، الشعب المصرى بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو ، والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى إتخذ القرار الوطنى فى مثل هذا اليوم 3 يوليو إعلان خارطة الطريق والتى تعد المدخل للجمهورية الجديدة .

وأضاف" عبدالعزيز، أن خطوات الجمهورية الجديدة جاءت بإقرار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى شهر سبتمبر 2021 ، والتى تضمنت فى محورها الثالث أهالينا من ذوى الهمم ، مشيرا أن مشروع القانون يأتي إتساقا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصرى والإتفاقيات الدولية .

عمرو درويش "نائب التنسيقية": المصالحة مرفوضة مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين

كما تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية ، الشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو . وأضاف" درويش"، إن الشعب المصرى ثار على جماعات متطرفة لم يرى منهم أى خير ، ومسألة المصالحة مرفوضة مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين، موجها التحية للنائبة دعاء عريبى، والنائب اشرف رشاد على المجهود الكبير فى إعداد مشروع قانون "ذوى الإعاقة"، والذي يتوافق مع المادة 81 من الدستور وأيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالب"درويش"، الحكومة المصرية بإزالة المعوقات التى تواجه "ذوى الإعاقة " والقيام بواجبها نحو تفعيل الخدمات لهم، مشيراً إلى أن "ذوى الإعاقة" يعانون فى الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.