بالإكراه..المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين لسرقتهم مواشي من داخل مزرعة بالحوامدية

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /708805/بالإكراهالمشدد-15-سنة-لـ-8-متهمين-لسرقتهم-مواشي-من-داخل-مزرعة-بالحوامدية

عاقبت الدائرة 20 بمحكمة جننايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إداورد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت، 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لسرقتهم ماشية بالإكراه من داخل مزرعة بمنطقة الحوامدية بالجيزة.

إحالة المتهمين

وكان المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أحال القضية رقم 3901 لسنة 2021 جنايات قسم الحوامدية، والمقيدة برقم 5132 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من محمد.ر.ع.ع، محبوس، 33 سنة، وعمر.ع.ع.ع.ا، محبوس، 26 سنة، ومحمد.س.ع.ع.ح، محبوس، 49 سنة، واحمد.ز.ع.ع، محبوس، 28 سنة، ومحمد.ص.عأ./، هارب، 40 سنة، ومحمد.ع.م.ي، هارب، 32 سنة، ورامي.م.م.ا، هارب، 45 سنة.

اتهامات المتهمين

واتهمت النيابة العامة المتهمين لانهم في ليلة 14 يوليو 2021 بدائرة قسم الحوامدية، بمحافظة الجيزة، سرقوا وأخر مجهول عزت.م.ع.م، بطريق الإكراه بأن تسوروا ليلا محل عمله وما أن ظفروا به وزوجته حتى أشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء مهددين بغستخدامها فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والإستيلاء على الماشية والمنقولات الأخرى.

وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق ألية حال كونها مما لا يجوز الترخيص في حيازتها وإحرازها، وأحرز سلاح ابيض مطواة بدون مسوغ قانوني وما تقتضيه الضرورة المهنية أو الحرفية.

الإعدام لـ ربة منزل وعشيقها تخلص من طفلها لممارسة الجنس بالغربية

قضت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الأولى، بإعدام ربة منزل وعاطل، تسببوا في مقتل طفل "ابن المتهمة الأولي" بالضرب بآلة حادة بعد أن شاهدهما في وضع مخل بمنزلها بقرية تتبع مركز المحلة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد محمود شكر، وبعضوية المستشار إبراهيم حسين صقر، المستشار حسام محمد عبد الباسط، المستشار محمد صلاح الدين داود، المستشار محمد فتحي، رئيس النيابة، محمد سمير وكيل النيابة، سمير ممتاز سكرتير الجلسة.

مرافعة النيابة

وأكدت نيابة مركز المحلة خلال مرافعتها، في القضية أن المتهمة والدة الطفل "م" صاحب الـ 3 سنوات، كانت ترغب في التخلص من صغيرها من أجل الاستمتاع "بحياتهما الشهوانية"، وأنهما اعتديا عليه بالضرب المبرح وإطفاء السجائر في جسده، وإجباره على شربها" لذا طالبت بإعدامهما.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين كان لديهما سبق الإصرار والتعمد على التخلص من الطفل، وأن والدة الصغير، قيدت قدم طفلها بيديه من أجل عدم مقاومته أثناء هتك المتهم الأول لعرضه.

قتل الطفل

وكان قد شهد مركز المحلة بمحافظة الغربية واقعة قتل أم لطفلها بعد أن قيدته لعشيقها ليضربه بآلة حادة ويطفئ السجائر في جسده، بعد أن شاهدهما في "أحضان بعضهما" وفقًا للتحقيقات.

بداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا بوفاة طفل يدعى "م"، مقيم في منزل سكني بقرية بدائرة مركز المحلة، ووراء الواقعة "م.ن، 32 سنة"، ربة منزل وعشيقها "ن.د، 33 سنة، وجرى ضبطهما وأنهما اعتديا على الصغير بالضرب، بآلة حادة، الذي نتج عنه تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده.