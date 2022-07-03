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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /708804/بعد-تهديده-بالاعتزال-أمير-كرارة-لـ-محمد-نجاتي-ربنا-يجمعنا-مع-بعض-في-عمل

حرص الفنان أمير كرارة أن يوجه رسالة للفنان محمد نجاتي بعد أزمته الشهيرة وتهديده بالاعتزال.

دوت الخليج يرصد تعليق أمير كرارة على محمد نجاتي

محمد نجاتي وأمير كرارة

علق الفنان أمير كرارة على مقارنته بالفنان محمد نجاتي وجاء ذلك بعد أن أعاد نشر فيديو الأخير الذي يهدد من خلاله بالاعتزال.

وعلق أمير كرارة على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يا حبيبي أنت نجم كبير وعلى دماغنا كلنا ربنا يكرمك ويزيدك”.

وأضاف: “ويرزقك ويجمعنا مع بعض في عمل واحد وشرف ليا”، وكان قد نشر محمد نجاتي، مقطع فيديو مؤخرًا عن استيائه الشديد، من منشور لأحد الكتاب الذي قارن بين نجاتي وأمير كرارة.

حقيقة اعتزال محمد نجاتي

وقال محمد نجاتي في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: “أمير كرارة نجم كبير وهو ما وصلش للي فيه دلوقتي إلا نتيجة تعب وجهد وعرق”.

وأضاف: “وقدر أنه يوصل لحب الناس وقاعدة كبيرة من الجمهور، وعاوز أقول أني ما كانش ليا دخل في ترشيحي لمسلسل محمود المصري، مع محمود عبد العزيز، ترشيحي جاء من خلال مدحت العدل وهو حي يرزق يسأل”.

وتابع: “بالنسبة للبوست اللي اتقال فيه شوف كرارة فين ومحمد نجاتي فين، دي حاجة مش بإيدي وخارجة عن إرادتي أنا بمثل، وبشتغل الحاجات اللي بلاقيها كويسة ومناسبة”.

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واستكمل محمد نجاتي: “ممكن تكون مش بتاخد بروباجاندا كبيرة زي اللي بيقدمها بعض الممثلين وأتمنى أشارك فيها، ولكني مضطر اشتغل حاجات عشان أكمل بقيت حياتي لأن عندي التزامات”.

واختتم الفنان محمد نجاتي كلامه: “مش مبسوط بالحاجات اللي بقدمها وأحيانا بضطر أقبل حاجات مش راضي عنها عشان أقدر أكمل حياتي وإذا كانت الوضعية دي مضايقة ناس ممكن اعتزل واريحكم كلكم مني وتبقى نهاية الحكاية”.

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ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نجاتي كان مسلسل اللغز الذي شارك به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.