انت الان تتابع تفاصيل خبر "مش حلوة بس".. أحمد فهمي يروج لأغنيته الجديدة مع "واما" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /708803/مش-حلوة-بس-أحمد-فهمي-يروج-لأغنيته-الجديدة-مع-واما

نشر المطرب والممثل أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بوستر أغنيته الجديدة مع فرقة "واما"، والتي تحمل اسم "مش حلوة بس"، وعلق عليه قائلًا: "مش حلوة بس أغنية جديدة لفريق واما قريبًا من نجوم ريكوردز وهاي واي".

من هي فرقة "واما"

فرقة "واما" تتكون من أربعة أفراد، نادر حمدي، أحمد الشامي، محمد نور، وأحمد فهمي، بدأت سنة ١٩٩٨ كفرقة للعزف الموسيقي فقط، ثم تحولت إلى فريق غنائي شبيه لفرقة "بوي باند" في أمريكا وأوروبا ولكن باللغة العربية، وكان أول ظهور لهم تحت اسم "واما" عام ٢٠٠٣ بعد إصدار ألبومهم الأول "يا ليل"، وتمتع كل فرد من أفراد الفرقة باستقلال في أعماله الفنية ولكن دون حدوث أية انقسامات بداخلها.

أخر أعمال فريق "واما "

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال فرقة "واما " أغنية "نجمة معدية"، والتي حققت أكثر من ٥ مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج توما، ومن إخراج شادي قاسم.

ومن كلماته: "لا لا لا لا، طلعت على الصحراوي بالعربية ماشية ماشية بالعربية، عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوربية، عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو، من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي، يا أرض اتهدي ما عليكي قدي، وشوف الحلو أما بيحلوا، عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو، نجمه معدية ودي غير الكل معدية، دي قمر بيطل على العالم، ومحدش عارف مين ديه، نجمه معدية ودي غير الكل معدية، دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه".

اقرأ أيضًا

بعد إعلان زواجها.. تعرف على هوية زوج نسرين طافش

أخر أعمال أحمد فهمي

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد فهمي، تقديم برنامج "أحلى كلام"، والذي يذاع على شاشة تلفزيون قناة "الحياة"، يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة العاشرة مساءً، وحاور فهمي في البرنامج العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي، منهم: أشرف عبد الباقي، شيماء سيف، محمد ممدوح، إنجي المقدم، أعضاء فرقة "واما"، وغيرهم.