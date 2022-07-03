زياد السيسي يهزم بطل إيطاليا ويتوج بذهبية "سلاح السابر" فى دورة البحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 07:26 مساءً - توج زياد السيسي بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8 فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكان زياد السيسي نجح فى التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-11 في دور الثمانية ليضمن ميدالية جديدة لمصر.

وودع محمد عامر المنافسات من دور الثمانية بعد الخسارة من بطل ايطاليا بنتيجة 15-6.

وتأهلت أشرقت درويش إلى المباراة النهائية لمنافسات التايكوندو وزن 57 بعد الفوز على بطلة فرنسا 21/ 13 في نصف نهائي منافسات وزن 57 كجم في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكانت أشرقت درويش تأهلت لدور قبل النهائي لمنافسات وزن 57 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على لاعبة المغرب بالنقطة الذهبية بعد التعادل 13-13 في مباراة دور الثمانية لتضمن بعثة مصر ميدالية جديدة.