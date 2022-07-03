للتنسيق الأمني.. محمود توفيق يستقبل وزير داخلية النمسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 07:26 مساءً - إستقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيرهارد كارنير وزير الداخلية بجمهورية النمسا ، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.. حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين، مُؤكداً إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى ، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية النمسا للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النمسا فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط بين البلدين ، مشيراً إلى إهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المشترك ، مُشدداً على حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم الإلكترونية والمُنظمة بشتى أشكالها وخاصةً الهجرة غير الشرعية فى ظل المُعطيات والتطورات التى إستجدت على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية.