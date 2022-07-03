محطة قطارات صعيد مصر.. مشروع عملاق لخدمة المسافرين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - المحطة ستقدم خدمات مميزة للركاب، وستكون محطة ‏ذكية تبادلية ‏ذات طابع فرعونى وذات مستوى عالمى من الخدمات وتحتوى على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة.

و‏هى محطة مكيفة الهواء ‏فى جميع طوابقها، بها خدمة Wi-Fi، كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

‏ عند اختيار موقع المحطة روعى وقوعها فى منطقة وسطية بين محطتى سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع فى محافظة الجيزة التى تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر "السد العالى / الإسكندرية – إمبابة / المناشى / القبارى"، ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة "مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعى"، بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها "محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابى وشارع المطار – محور 26 يوليو".

موقع المحطة استراتيجى يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة "سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعى واتوبيسات BRT"، لخدمة جمهور الركاب.

وستساهم المحطة فى تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية "رمسيس – الجيزة" على مستوى النقل والخدمات والصيانة والتقليل من حالات التكدس المرورى داخل شوارع العاصمة، وكذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمى وزيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أى بما يعادل 57 فدانا ويشمل المشروع "مبنى المحطة الرئيسى على مساحة 31.000 م2 بإجمالى مساحة بنائية 100.000 م2.

وملحقات المحطة من مبانى خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 166.000 م2. وعمارات استثمارية على مساحة 42.000 م2، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 170 ألف راكب يوميا، وأتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالى 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة ومن المتوقع زيادتها فى فترة ذروة العمل بالمشروع إلى 7000 فرصة عمل.