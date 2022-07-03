وزير الداخلية يبحث مع نظيره النمساوى أوجه التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - واستعرض الجانبان، خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير الضيف، عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولى البلدين، مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، فضلا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية النمسا للقاهرة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النمسا فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط بين البلدين، مشيرا إلى اهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك، مشددا على حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض جميع الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم الإلكترونية والمنظمة بشتى أشكالها، خصوصا الهجرة غير الشرعية فى ظل المعطيات والتطورات التى استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية.