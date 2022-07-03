عاجل- حظر إقامة صلاة العيد بالساحات.. أول رد من الأوقاف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالعزيز، فى مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنه تم التنبيه على جميع مديرى المديريات بالاستعداد الكامل لصلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى والمساجد الجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة.

وأوضح رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه سيتم فتح مصليات السيدات فى المساجد التى تقام بها صلاة العيد، كما سيحضر الأطفال المشاركين فى البرنامح الصيفى للطفل، وتم التنبيه بتعليم الأطفال كيفية صلاة العيد.

ونفى ما يتردد بأن صلاة العيد لن تقام بالساحات، قائلا: "ًصلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى ولا نية لإلغاء ساحات الصلاة".