توقيع بروتوكول للتحول الرقمى بين محافظة شمال سيناء وجامعة العريش

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون اليوم الأحد، بين مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ومركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بجامعة العريش ومركز التدريب بديوان عام المحافظة؛ وذلك لتأهيل المجتمع المدنى بالمحافظة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمى " FDTC " حيث قام بإجراءات التوقيع كل من الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ورئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش؛ وبحضور نائب المحافظ هشام الخولى وسكرتير عام المحافظة رئيس مجلس إدارة مركز التدريب بالمحافظة أسامة الغندور.
وينص البروتوكول على التعاون لتفعيل وتطبيق الحصول على شهادة أساسات التحول الرقمى وما يتعلق بها من أنشطة تدريبية واختبارات موظفى الجهاز الإدارى للدولة والمجتمع المدنى بشمال سيناء.
من جانبه، قال رئيس الجامعة الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش إن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا بتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمى على طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفى الجامعات المصرية لإكسابهم المعرفة الأساسية بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.
وأشار إلى أن أطراف البروتوكول يهدفون إلى خدمة المجتمع الجامعى وغير الجامعى وتوفير الخدمات التدريبية وخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للمجتمع المصرى بكافة السبل وبأعلى درجات الفاعلية والكفاءة الممكنة وبأقل تكلفة ممكنة .
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