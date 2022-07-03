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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /708795/النائبة-ريهام-عبدالنبي-تطالب-بعمل-أماكن-مخصصة-لذوي-الهمم-بجميع-المنشآت-العامة-ضمن-مشروع-حياة-كريمة

أيدت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة مجلس النواب على تعديلات إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 في مجموعه.

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عمل أماكن مخصصة لذوي الهمم بجميع المنشآت العامة ضمن مشروع "حياة كريمة"

وطالبت "عبدالنبي" في كلمتها على هامش الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون، بالاهتمام بذوي الإعاقة في القطارات وخاصة "قطارات النوم" مؤكدة أنها غير مؤهله لاستيعاب ذوي الإعاقة، لافتة كذلك إلى عدم توافر أماكن لصعود الكراسي المتحركة الخاصة بهم.

كما طالبت عضو مجلس النواب بمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في المواصلات والنقل العام، وعمل أرصفة خاصة بهم لتمكينهم من الصعود دون مشقة، مطالبة كذلك بعمل أماكن مخصصة لذوي الهمم بجميع المنشآت العامة التي يتم إنشاؤها ضمن مشروع "حياة كريمة" بمحافظة أسوان ، ومنها ( المدارس، مبني الخدمات العامة والذي يشمل الشهر العقاري ، ومكتب البريد، وغيرها من المصالح الحكومية ).

وعقبت النائبة ريهام عبدالنبي، على تأخير استخراج بطاقه الخدمات المتكاملة، قائلة : التسجيل على السيستم الخاص هو حلم لذوي الهمم، مؤكدة أن هذا البند من أهم المواد بمشروع القانون، مطالبة بسرعة إصدار الخدمات المتكاملة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة.